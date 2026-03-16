Tigres golea a Querétaro con protagonismo de la artillera Diana Ordóñez

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Monterrey (México), 15 mar (EFE).- Con tres anotaciones de Diana Ordóñez, quien pasó a ser la mayor goleadora, el campeón Tigres UANL venció por 6-0 al Querétaro este domingo en la duodécima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano de mujeres.

Ordóñez, María Fernanda Elizondo, con dos tantos, y la brasileña Jheniffer Cordinali reflejaron en el marcador la superioridad de las campeonas de liga.

En su estadio, las regias fueron superiores, Ordóñez sacó provecho de la debilidad de las rivales y con su ‘hat trick’ llegó a 14 anotaciones, 2 más que Charlyn Corral, del Pachuca, y con 3 de diferencia sobre la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca.

Apenas en el minuto 5 Tigres tomó ventaja con un gol de Ordóñez a pase de María Sánchez, quien en el 30 le puso un servicio a Cordinali, que de zurda puso el 2-0.

Ordóñez aprovechó un error de la defensa para poner el 3-0 y convirtió un penalti para ampliar la diferencia del conjunto de casa, que completó la goleada con dos anotaciones de Elizondo.

Las ‘Amazonas’ del entrenador español Pedro Martínez llegaron a 8 triunfos, con 3 empates, 1 derrota y 27 puntos, 2 menos que el líder Monterrey y la misma cantidad que el Pachuca, segundo en la clasificación, que horas antes empató 1-1 con Chivas de Guadalajara.

Jasmine Casarez anotó por Guadalajara y Charlyn Corral empató al cobrar un penalti.

En otros resultados de este domingo, el Juárez FC superó por 0-2 al Puebla y Necaxa empató 1-1 con el San Luis.

La duodécima jornada concluye este lunes cuando el líder, Monterrey, visitará al Atlas, Toluca al América, Mazatlán al León, Cruz Azul al Santos Laguna y Pumas UNAM al Tijuana. EFE

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