Tigres se mete en la final del Apertura con gol de Jenni Hermoso

2 minutos

Monterrey (México), 16 nov (EFE).- Tigres UANL se clasificó este domingo a la final del torneo Apertura de la liga femenina del fútbol mexicano al vencer por 2-1 al Cruz Azul con un gol de la campeona del mundo española Jenni Hermoso.

La europea, quien convirtió de penalti, buscará en su segunda final con Tigres obtener su primer título de liga en México, ya que la del Apertura 2024 la perdió ante Monterrey.

«Estamos contentas porque estamos en esta final y vivir esto me hace sentir muy orgullosa. Le agradecemos a la gente que vino a apoyarnos. Ha sido un torneo muy duro y ahora vamos por este título», afirmó Hermoso al final del partido.

El otro tanto del local lo anotó Diana Ordóñez, mientras que por Cruz Azul descontó de penalti la jamaicana Deneisha Blackwood.

Las felinas avanzaron al duelo por el campeonato con marcador total de 3-2, luego de que en el juego de ida de la semifinal del jueves pasado empataron 1-1.

El primer lapso de este partido fue de un intenso ritmo con un constante ir y venir sobre ambas porterías.

En la segunda mitad, el equipo del madrileño Pedro Martínez mantuvo el dominio y provocó que el visitante cayera en desesperación, lo que provocó que la uruguaya Solange Lemos recibiera su segunda tarjeta amarilla que le costó la expulsión al minuto 55 por una fuerte entrada.

El local aprovechó el mal momento del rival y al 64 sentenció el partido con el 0-2 en un centro pasado desde la izquierda que remató de cabeza dentro del área chica Ordoñez.

A pesar de tener una jugadora menos, el visitante intentó ir al frente y tuvo su recompensa al 90, en una mano dentro del área de una defensora que fue señalada como penalti que anotó Deneisha Blackwood para dejar el juego 2-1.

En la final, Tigres se medirá al que resulte triunfador más tarde en la otra semifinal que disputarán el América, de la española Bruna Vilamala, y el Guadalajara, que entrena el pacense Antonio Contreras. EFE

