Tigres se mide al América con la mira en apretar a Monterrey en la cima del Clausura

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Monterrey (México), 24 mar (EFE).- Los Tigres UNAL, de Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, buscarán superar este miércoles al América para apretar al Monterrey en la cima del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Las felinas inaugurarán la decimocuarta jornada del certamen con un duelo de alto voltaje ante las Águilas de la española Irene Guerrero, con las comparten el mismo potencial ofensivo -ambos equipos suman 34 goles a favor-, y la fortaleza defensiva -los dos han recibido 10 tantos-.

La lucha por los primeros puestos del Clausura es cerrada.Rayadas, que se mantiene como el único conjunto invicto, manda con 33 puntos; le persiguen Pachuca, Tigres y América, con 30 unidades, escalonados del segundo al cuarto, según su mejor diferencia de goles.

De ahí la importancia del duelo para el equipo felino, que deberá aprovechar su condición de local si quiere mantenerse al acecho del Monterrey, que el viernes tendrá una dura contienda para sostener su aureola de imbatible ante el Pachuca de Charlyn Corral.

El mismo día, el Toluca, en el que juega la goleadora francesa Eugenie Le Sommer, es favorito para conseguir la victoria en su visita al Mazatlán.

En otros duelos, Pumas UNAM jugará ante el León y el Atlas contra el Necaxa. El sábado, el Cruz Azul recibirá al Puebla y el Santos Laguna se enfrentará al San Luis.

La decimocuarta jornada concluirá el domingo con dos partidos.El Guadalajara, del entrenador español Antonio Contreras, que marcha sexto en el torneo con 27 puntos, se enfrentará al Tijuana, que es octavo con 21, en un partido en el que ambos contendientes buscan mantenerse dentro de los primeros ocho clasificados que avanzan a la fase final.

Y el Querétaro, el último de la tabla y único que no ha ganado, recibirá al Juárez FC.

– Partidos de la decimocuarta jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Miércoles 25.03: Tigres-América.

Viernes 27.03: Pumas UNAM-León, Atlas-Necaxa, Pachuca-Monterrey y Mazatlán-Toluca.

Sábado 28.03: Cruz Azul-Puebla y Santos Laguna-San Luis.

Domingo 29.03: Querétaro-Juárez y Tijuana-Guadalajara.EFE

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