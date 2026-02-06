TikTok dice que es «categóricamente falso» que tenga un diseño adictivo

Bruselas, 6 feb (EFE).- La plataforma china TikTok dijo este viernes que la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, en la que se concluye que esta red social tiene un diseño «adictivo» para sus usuarios, se basa en «una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada».

«Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance», aseguró un portavoz de la compañía en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario concluyó hoy que varias de las características de la plataforma, como su «scroll infinito», la visualización automática de vídeos, las notificaciones y su sistema de recomendación de contenidos «altamente personalizada» fomentan la adicción de los usuarios y pueden causarles «un daño físico y mental», especialmente a los menores.

Todo ello puede «llevar al comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios», señaló la Comisión, citando estudios científicos, y culpó a TikTok de ignorar medidas que puede llevar a cabo para evitar estos riesgos.

En concreto, considera que las herramientas para reducir el tiempo de uso de la plataforma no son eficaces porque son «muy fáciles» de desactivar y que tampoco funcionan los sistemas de control parental porque requiere que los padres tengan el conocimiento adecuado para utilizarlos.

El Ejecutivo comunitario considera que TikTok está violando la ley de servicios digitales de la Unión Europea y le ha pedido que modifique el diseño de la plataforma. Si no lo hace o no está satisfecha con los cambios que proponga en el futuro, puede multarle con hasta el 6 % de su facturación anual a nivel global. EFE

