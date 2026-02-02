TikTok restablece su servicio en EEUU tras un apagón técnico entre acusaciones de censura

Nueva York, 2 feb (EFE).- La plataforma TikTok ha anunciado el restablecimiento total de sus funciones básicas en Estados Unidos tras una «importante interrupción» del servicio provocada por las inclemencias del tiempo, un incidente que coincide con una creciente oleada de críticas por parte de usuarios que denuncian una presunta censura de contenido político.

Según un comunicado de TikTok USDS Joint Venture LLC —la nueva entidad creada en Estados Unidos por iniciativa de la actual administración—, la caída fue causada por una tormenta invernal que afectó a un centro de datos principal del gigante tecnológico Oracle.

«La tormenta invernal provocó un corte de energía que causó problemas de red y almacenamiento en el centro de datos y afectó a decenas de miles de servidores que permiten el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos», anota la red social en un comunicado.

La empresa agrega que la incidencia «afectó a muchas de las funciones principales de TikTok, desde la publicación y el descubrimiento de contenido hasta la visualización en tiempo real de los ‘me gusta’ y las visualizaciones de los vídeos».

«Nuestros equipos trabajaron sin descanso con Oracle para garantizar una restauración completa y segura de los sistemas», agrega.

A pesar de la explicación técnica, la vuelta a la normalidad se produce en un clima de desconfianza. Tras la reciente reestructuración de la plataforma, diversos usuarios han acusado a la aplicación de silenciar contenidos críticos, especialmente los relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las protestas en Mineápolis tras la muerte del civil Alex Pretti a manos de agentes migratorios el pasado 24 de enero.

La cantante Billie Eilish se sumó la semana pasada a las críticas a través de Instagram, asegurando que TikTok «está silenciando a la gente». Como prueba, señaló el bajo rendimiento de un vídeo de su hermano, el músico Finneas O’Connell, en el que cuestionaba las justificaciones de la muerte de Pretti.

El vídeo de O’Connell apenas sumaba 137.000 visualizaciones dieciocho horas después de su publicación, una cifra inusualmente baja para un perfil que acostumbra a alcanzar millones de reproducciones.

TikTok, por su parte, dijo que estas anomalías en las métricas son consecuencia directa de los problemas en los servidores de Oracle. EFE

