Tim Cook reafirma en Pekín el compromiso de Apple con China y el desarrollo verde

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Pekín, 22 mar (EFE).- El consejero delegado de Apple, Tim Cook, defendió este domingo en Pekín el papel de la cooperación como motor de crecimiento y reafirmó la apuesta de la compañía por China, con promesas de apoyo a la innovación, el desarrollo verde y la educación.

Durante su intervención en el Foro de Desarrollo de China 2026, Cook subrayó la importancia de la colaboración para generar valor añadido y enfatizó el potencial del trabajo conjunto para «producir resultados superiores a la suma de las partes».

Cook, citado por el medio 21st Century Business Herald, destacó los avances de China en su transición hacia un modelo de crecimiento «de alta calidad» y señaló que la comunidad de desarrolladores del país constituye un «claro ejemplo» de las denominadas «nuevas fuerzas productivas».

En el ámbito industrial, elogió los «extraordinarios avances» de los socios de la compañía en automatización y fabricación inteligente, ámbitos en los que Apple mantiene una amplia red de proveedores.

En materia medioambiental, el ejecutivo indicó que más del 90 % de la producción de Apple en China ya utiliza energía limpia y que más de 90 proveedores se han comprometido a emplear electricidad 100 % renovable antes de 2030 en la fabricación de productos de la empresa.

Las declaraciones de Cook se producen en el marco de su visita al país, durante la cual el directivo mantuvo el viernes en Pekín un encuentro con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

En esa reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos y sobre la actividad de Apple en el país.

«China es la base productiva más importante de Apple y la fuente principal de su cadena de suministro», aseguró a Wang el empresario, según la agencia Xinhua.

La visita al gigante asiático del ejecutivo incluyó además un acto en la ciudad de Chengdu con motivo del 50º aniversario de la empresa, en una muestra de continuidad de su actividad en uno de sus principales mercados, pese al impulso de Apple a la diversificación de su producción hacia otros países.

En esa línea, Apple ha comenzado a diversificar su producción fuera de China en los últimos años, con un aumento del ensamblaje de iPhones en India para reducir su exposición a los aranceles en el marco de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Pese a ello, la ‘gran China’ (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) sigue siendo un mercado clave para la compañía, donde registró un crecimiento del 38 % en su último trimestre fiscal, impulsado por las ventas de iPhone. EFE

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