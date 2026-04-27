Toña Is destaca el crecimiento de Panamá y se ilusiona con el Mundial y Juegos Olímpicos

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Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 27 abr (EFE).- La seleccionadora de Panamá, la española María Antonia ‘Toña’ Is Piñera, aseguró que el combinado femenino panameño vive un momento clave de su proceso, con resultados que respaldan su crecimiento y lo posicionan como un rival competitivo en la región de cara a la lucha por un cupo en el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

«Ha sido un crecimiento claro y muy positivo. Solo hay que ver los resultados», señaló a EFE la entrenadora, quien además hizo un balance de su gestión al frente de la selección centroamericana, que con ella a los mandos ha disputado 15 partidos con un saldo de 11 victorias, dos empates y dos derrotas.

Panamá ha logrado resultados destacados, destacó, como una victoria ante Australia y actuaciones competitivas frente a selecciones como Venezuela, mejor posicionada en la clasificación de la FIFA.

«Nos hemos enfrentado a rivales muy distintos y hemos sabido competir. Eso es lo que buscamos: que no sea fácil ganarnos», añadió.

Is recordó que asumió el cargo en un momento complicado, con «una racha negativa» cercana al año sin triunfos, y apuntó al cambio anímico como una de las claves del proceso.

«Lo primero fue levantar al grupo. Era un equipo muy desanimado, con la cabeza baja. Tocó animarlas, hacerlas creer en ellas mismas y en el proyecto. Ahora entienden mejor la idea de juego y están viendo que funciona», explicó.

La entrenadora española subrayó que uno de los mayores desafíos ha sido reconstruir la confianza del plantel, mayoritariamente joven, con una labor integral: de entrenadora, de psicóloga y hasta de madre.

«A veces me siento hasta madre, por cómo vienen, por cómo te abrazan, necesitan un abrazo de vez en cuando, en una concentración larga, son jugadoras muy jóvenes -de 24 años hacia abajo- muchas necesitan apoyo constante, y eso también forma parte del proceso», afirmó.

En lo futbolístico, destacó la importancia de adaptar el trabajo a cada jugadora y señaló que «no todas necesitan lo mismo», porque algunas requieren «más exigencia, otras más acompañamiento» y en ese andar está conociendo a cada una de las jugadoras «para sacar su mejor versión».

Para Toña Is, Panamá, que ya disputó su primer Mundial en la edición Australia/Nueva Zelanda 2023, ha dejado de ser una sorpresa en el fútbol femenino de la región para convertirse en un rival competitivo.

«Desde que juegas un Mundial, pasas a estar entre las mejores. Eso no te lo quita nadie. Ahora queremos que nos respeten, que sepan que Panamá es un equipo duro», sostuvo.

De cara al decisivo encuentro ante Canadá, el 28 de noviembre próximo -en el Texas Health Mansfield Stadium- y que podría otorgar un boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos, la entrenadora aseguró que el equipo afronta el reto sin complejos.

«La presión la tienen ellas (las canadienses), que están en el ‘top 10’ del ‘ranking’ FIFA. Nosotras tenemos mucho que ganar», afirmó.

La entrenadora española reconoció la dimensión emocional de lo que está en juego en solo 90 minutos.

«La posibilidad de clasificar a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos… se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Sería algo enorme, no solo a nivel deportivo, sino también personal», confesó.

Aun así, insistió en la importancia de manejar las emociones, ya que para el grupo este duelo «es una final» y «hay que jugar con los nervios justos», pero con «una alta intensidad».

«Estamos a 90 minutos de un Mundial y de unos Juegos Olímpicos. Sería algo histórico para Panamá. Ojalá podamos celebrar un año inolvidable para el fútbol del país», precisó.

En cuanto a la posibilidad de la clasificación vía repesca, aunque afirmó que saldrán a buscar el cupo directo al Mundial, indicó que «va a ser muy complicado» por el posible rival, que podría ser la selección que pierda el duelo entre México y Haití.

Pero remarcó que tiene «muy buenas sensaciones», producto de «las ganas y el trabajo que muestran (las jugadoras) en cada entrenamiento», que son impresionantes y eso le «hace creer aún más”.

«Este equipo no va a rendirse. Nosotros no vamos a tirar la toalla hasta que no pite el árbitro en el minuto 90 y tanto», subrayó. EFE

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