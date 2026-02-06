Tokio confirma invitación de Trump a Takaichi el 19 de marzo y dice que prepara su visita

2 minutos

Tokio, 6 feb (EFE).- El Gobierno japonés confirmó este viernes la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, para visitar la Casa Blanca el próximo 19 de marzo, y dijo que ya está preparando el viaje de la mandataria, pese a que este domingo Japón celebra elecciones generales anticipadas.

«Nos gustaría continuar con los preparativos para garantizar que esta sea una visita significativa que abra un nuevo capítulo en la historia de la alianza entre Japón y Estados Unidos», dijo el viceportavoz gubernamental japonés Kei Sato durante una rueda de prensa.

Sato explicó que los dos mandatarios ya habían acordado que la japonesa visitaría Estados Unidos en primavera, tras la cumbre mantenida entre ambos en Tokio el pasado octubre, al poco de que Takaichi asumiera el cargo.

En un mensaje publicado este jueves en su red social, Truth Social, Trump dio su apoyo explícito a Takaichi para los comicios de este 8 de febrero, y dijo que espera recibir a la mandataria en la Casa Blanca el 19 de marzo.

«La primera ministra Takaichi es alguien que merece un poderoso reconocimiento por el trabajo que ella y su coalición están haciendo y, por lo tanto, como presidente de los Estados Unidos de América, es un honor para mí darle un respaldo total y completo a ella y a lo que su muy respetada coalición representa», escribió el republicano.

Desde su llegada al poder en octubre, tras hacerse con las riendas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en unas primarias, Takaichi ha recibido frecuentes elogios de Trump, que tenía una relación cercana con el asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de quien la conservadora se suele presentar como su heredera espiritual.

La mandataria, que convocó el adelanto electoral hace poco más de dos semanas para tratar de aprovechar los altos índices de popularidad de su Gobierno, parece encaminada a lograr una victoria aplastante junto a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), según los últimos sondeos de los medios japoneses. EFE

