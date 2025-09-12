Tokio encadena tercer día de récord bursátil ante expectativas de recorte de tipos en EEUU

The Swiss voice in the world since 1935

Tokio, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Tokio encadenó este viernes una tercera jornada de récords tras la bonanza y máximos en Wall Street ante las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recorte los tipos de interés, tras unos datos de empleo y de inflación no tan malos como se preveía, publicados durante la semana.

El principal índice, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió un 0,89 % ó 395,62 puntos, hasta un renovado cierre récord de 44.768,12 enteros, tras haber establecido también un máximo intradía de 44.888,02 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,4 % ó 12,73 puntos, hasta situarse en 3.160,49 unidades, otro máximo.

El parqué tokiota abrió ya al alza aupada por la jornada también de récords en Wall Street, en medio de las expectativas de que el banco central de Estados Unidos opte por recortar los tipos en su reunión sobre política monetaria de la próxima semana tras unos indicadores económicos positivos en la mayor economía mundial.

Las ganancias en Tokio fueron, no obstante, limitadas, dado que algunos inversores optaron por contenerse ante el temor a un sobrecalentamiento en el mercado tras el encadenamiento de máximos.

En la sección principal, 778 empresas subieron frente a 753 que bajaron, mientras que 88 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 5,54 billones de yenes (32.031 millones de euros). EFE

