Tokio insta a Irán a frenar su programa nuclear y actos desestabilizadores tras ataque

2 minutos

Tokio, 1 mar (EFE).- Japón afirmó este domingo que Irán debe detener el desarrollo de armas nucleares y cesar acciones desestabilizadoras, tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

«Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán son extremadamente importantes para resolver este problema, y ​​Japón las ha apoyado firmemente. Irán debe detener el desarrollo de armas nucleares y las acciones que desestabilizan la región», dijo el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, en un comunicado.

Motegi señaló que la seguridad energética, y el mantenimiento del régimen internacional de no proliferación son «de suma importancia para Japón».

El canciller dijo que el Gobierno seguirá tomando todas las medidas para comprender la situación del tráfico marítimo y aéreo.

La primera ministra Sanae Takaichi explicó la víspera que han tomado medidas como facilitar la pronta evacuación de los ciudadanos japoneses en preparación para cualquier contingencia, durante unas declaraciones a la prensa publicadas por su oficina.

«En respuesta a la posterior escalada de la situación, también instruí para que averiguáramos información sobre la seguridad de los ciudadanos japoneses no solo en Irán e Israel, sino también en países vecinos como Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos», dijo Takaichi.

Señaló que, hasta el momento, no habían recibido informes de daños a ciudadanos japoneses y anunció la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para debatir con los ministros pertinentes sobre una «respuesta futura».

Unos 200 japoneses permanecen en Irán y otros 1.000 residen en Israel, según el Ministerio de Exteriores. EFE

