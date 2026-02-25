Tolima apuesta por mantener la ventaja ante un Táchira que apunta a remontar en Colombia

2 minutos

Bogotá, 25 feb (EFE).- El Deportes Tolima apostará este jueves, en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores, por mantener la ventaja que consiguió en Venezuela para pasar de fase ante el Deportivo Táchira, que apunta a remontar bajo el liderazgo de jugadores experimentados como Adalberto Peñaranda.

Los colombianos, dirigidos por Lucas González, ganaron por 0-1 la semana pasada en San Cristóbal con una anotación del atacante Kelvin Flórez, pero vienen de perder 3-2 en su visita al Cúcuta Deportivo, un juego en el que el estratega le dio descanso a ocho de sus titulares.

En ese sentido, se espera que jugadores que descansaron en el partido anterior como el portero Neto Volpi; los laterales Junior Hernández y Cristian Arrieta; el central Anderson Angulo; los centrocampistas Cristian Trujillo y Juan Pablo Nieto; el creativo Juan Pablo ‘Tatay’ Torres’, y el atacante Adrián Parra sean inicialistas ante el Deportivo Táchira.

El estratega González aseguró que el «Táchira es un muy buen equipo, tiene un muy buen entrenador (el uruguayo Álvaro Recoba) y jugadores peligrosos arriba que, si les das ventaja, individualmente te pueden crear ocasiones de gol claras».

«Vamos a intentar ganar ese partido de regreso en Ibagué», añadió el director técnico colombiano.

El Deportivo Táchira, por su parte, viajó a Colombia con la ilusión de remontar y motivado tras vencer por 2-3 al Monagas en un partido que tuvo como figura a Peñaranda, que se espera sea inicialista en Ibagué.

Además de Peñaranda y del creativo Luis ‘Cariaco’ González, Recoba contará con el resto de sus titulares habituales, entre los que figuran el portero Jesús Camargo, el lateral Delvin Alfonzo, el centrocampista uruguayo Agustín Pérez, el experimentado volante Carlos Sosa y el goleador uruguayo Rodrigo Pollero, quien ha sido una de las figuras del equipo en el inicio de la temporada.

El ganador de esta serie se enfrentará con la del vencedor entre Bahía y O’Higgins, que lideran los chilenos por 1-0. EFE

jga/pc/car