Toronto, la mayor ciudad canadiense, paralizada por la caída de 60 centímetros de nieve

Toronto (Canadá), 26 ene (EFE).- Toronto, la principal ciudad canadiense y la cuarta más poblada de Norteamérica, amaneció este lunes totalmente paralizada tras la caída el domingo de hasta 60 centímetros de nieve y con temperaturas de -15 grados celsius.

La Policía de Toronto aconsejó a los alrededor de seis millones de personas que viven en el área metropolitana que eviten salir de sus casas, si es posible, ante los graves problemas de tráfico que se suceden en la ciudad.

A últimas horas del domingo, cuando resultó evidente que la nevada tendría características históricas, las autoridades municipales declararon una emergencia climática que activó medidas excepcionales, como la prohibición de aparcar vehículos en algunas de las principales calles.

La empresa municipal de transportes señaló que aunque algunos autobuses están inmovilizados, el servicio de metro y los tranvías están funcionando con cierta normalidad, aunque pueden producirse interrupciones localizadas.

Lo mismo está sucediendo con el servicio de transporte de cercanías de Toronto, que aunque está funcionando está sufriendo grandes retrasos en sus principales rutas.

El aeropuerto internacional Toronto Pearson, el más importante de Canadá y uno de los de más tráfico de Norteamérica, registró 46 centímetros de nieve, el récord histórico de precipitación en un solo día. El anterior récord se remontaba a 1966 con 36,8 centímetros de nieve.

La situación ha obligado a cancelar centenares de vuelos y el resto está sufriendo importantes retrasos.

Los colegios de la ciudad así como los centros universitarios no están operando este lunes. Lo mismo sucede con la mayoría de las guarderías privadas. Sin embargo, las operadas por el municipio de Toronto han decidido abrir sus puertas.

La Policía de Toronto dijo que en las pasadas 24 horas se han producido 438 colisiones en la ciudad mientras que la Policía Provincial de Ontario (OPP en inglés) cifró en alrededor de 200 los accidentes en las carreteras provinciales y en al menos 150 los casos de vehículos atascados por la nieve acumulada.

Los trabajadores municipales están dando prioridad a despejar la nieve de las calles, un proceso que podría durar varios días, y posteriormente procederán a la retirada de las toneladas de nieve acumuladas en las pasadas 24 horas.

La tormenta que provocó esta precipitación histórica se está desplazando ahora hacia el este del país.

En Montreal, las autoridades informaron hoy que una mujer de 66 años murió en las últimas horas en un apartamento de la ciudad que estaba sin electricidad desde el domingo. La Policía dijo que está investigando las circunstancias de la muerte aunque ha descartado que sea un crimen.

Miles de personas en la ciudad, la segunda más importante de Canadá, están sin electricidad desde el domingo. Además gran parte de las escuelas de Montreal permanecerán cerradas este lunes. La ciudad amaneció este lunes con una sensación térmica de -20 grados, que descenderá a -25 por la noche, y 10 centímetros de nieve. EFE

