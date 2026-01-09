Toros fortalecen sus jardines con la contratación del puertorriqueño Eddie Rosario

2 minutos

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Los Toros del Este anunciaron este viernes la contratación del jardinero puertorriqueño Eddie Rosario, quien se une al conjunto con el objetivo de fortalecerlo de cara a lo que resta de la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Al realizar el anuncio de la contratación de Rosario, el gerente general de los Toros, Jesús Mejía, destacó el nivel de jugador que es el veterano guardabosques puertorriqueño e indicó que cuenta con las herramientas para impactar en ambos lados del juego.

«Es un jugador de alto nivel con experiencia de Serie Mundial que debe ser de impacto para nosotros el resto del camino, pues fortalece la ofensiva y los jardines», indicó Mejía.

La incorporación de Rosario responde a la necesidad de los Toros de llenar el vacío en los jardines causados por las ausencias de los estelares jardineros Luis Liberato y Gilberto Celestino.

Liberato, quien se había desempeñado como el jardinero central del equipo desde el mes de diciembre, finalizó su participación con los Toros, luego de alcanzar un acuerdo con un equipo de la liga profesional de Taiwán.

Al momento de finalizar su participación, Liberato era uno de los principales referentes en la ofensiva del conjunto taurino, un aporte que el conjunto que dirige Víctor Estévez espera que Rosario pueda suplir con el bate.

En el caso de Celestino, quien terminó segundo en las votaciones para el premio Jugador Más Valioso de la Lidom, se lastimó un tobillo, por el cual está recibiendo tratamiento para tratar de recuperarse a tiempo y unirse al equipo antes de que terminen los playoffs.

En su carrera profesional, Rosario ha mostrado su talento en 11 temporadas en las Grandes Ligas, vistiendo las camisetas de los Mellizos de Minnesota, Bravos de Atlanta, Guardianes de Cleveland, Nacionales de Washington y Dodgers de Los Ángeles.

Su mejor temporada en ese recorrido ha sido la de 2019, con Minnesota, cuando disparó 32 cuadrangulares y remolcó 109 carreras, con .276 en promedio de bateo.

Rosario fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2021, año en el que terminó conquistando la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta.

El jardinero de 34 años viene de participar en su natal Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, con quienes disparó un cuadrangular, registró nueve dobles y remolcó 11 carreras en 38 partidos. EFE

hr/rsl/laa