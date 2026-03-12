Trabajadores estatales de la aviación civil paralizarán los aeropuertos de Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- El principal sindicato de trabajadores del Estado de Argentina anunció este miércoles que entre el 18 y el 24 de marzo paralizará durante algunas horas la actividad en los aeropuertos del país en reclamo por el incumplimiento de un acuerdo salarial.

«El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país», anunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, a través de la red social X.

La medida de fuerza anunciada se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo, durante tres horas a la mañana y otras tres horas por la tarde, franja horaria en la que el personal público de la aviación civil solo prestará servicios para garantizar vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Aguiar afirmó que cualquier cancelación o reprogramación de vuelos «será exclusiva responsabilidad» del Gobierno de Javier Milei.

En una nota enviada por la ATE a la Secretaría de Trabajo de Argentina para comunicar la medida de fuerza, el sindicato reclamó que se pague a los trabajadores de la ANAC los salarios con los aumentos acordados y también exigió que se abra una nueva negociación salarial. EFE

nk/rrt