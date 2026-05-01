Trabajadores venezolanos rechazan la política salarial del Gobierno de Delcy Rodríguez

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Caracas, 1 may (EFE).- Trabajadores venezolanos marcharon este viernes en Caracas para exigir un aumento digno del salario mínimo y rechazar la política salarial de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el jueves un incremento del «ingreso mínimo integral», conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

«El clamor es que nos den salario porque los bonos no tienen incidencia. ¿Qué sentimos?, que nos han arrebatado las conquistas laborales», dijo a EFE el secretario ejecutivo de la organización sindical Fetrasalud, Pablo Zambrano.

La concentración, convocada en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, partió desde una plaza del este de Caracas y se dirigió al oeste, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde su titular, Eglée González Lobato, recibió a los trabajadores y se comprometió «a mediar» con las autoridades.

Carlos Timaure, integrante del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, declaró a EFE que en Venezuela la situación es de «miseria y empobrecimiento», al tiempo que calificó como una «condena de muerte» el monto del salario mínimo y las pensiones.

Asimismo, rechazó el anuncio de la presidenta encargada, quien informó el jueves sobre el aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad, un monto igual al de las pensiones.

Timaure subrayó que el salario mínimo mensual debería equivaler al costo de una canasta básica alimentaria, que se estima por encima de los 600 dólares para una familia de cinco personas, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, y que la Constitución establece como referencia para fijar este ingreso.

Por su parte, Rosa Cacique dijo sentir «impotencia» por el anuncio de aumento de pensiones que hizo la mandataria encargada, que informó que los jubilados recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, sin precisar tampoco si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.

«Tenemos que luchar por la libertad, porque haya unos salarios dignos. Que podamos comprar lo que nosotros queremos y no lo que ellos nos quieren imponer», expresó Cacique a EFE.

Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de aumento de Delcy Rodríguez como «ambiguo» y han advertido que se debe «leer con cuidado».

«Se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos», subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en X.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado «ingreso de guerra económica».

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día, sin incidencia en beneficios laborales. EFE

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