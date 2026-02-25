Trabajos sobre la muerte, migrantes o incendios, finalistas de los Premios Rey de España

Madrid, 25 feb (EFE).- Trabajos sobre el significado de la muerte, la trata de mujeres en Brasil, los incendios en Portugal, los ahogamientos en México de migrantes que intentan llegar a EEUU o el desastre de la dana que azotó Valencia (España) en el 2024 están entre los finalistas de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, anunciados este miércoles.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a los finalistas de estos galardones de referencia en el ámbito iberoamericano, dotados con 10.000 euros en cada categoría y a los que concurren esta vez 230 candidaturas de una veintena de países.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

En su 43 edición, el jurado ha elegido a dos finalistas en cada una de las seis categorías y de ahí saldrán los ganadores, que se anunciarán el próximo viernes, 27 de febrero.

Hay dos finalistas en cada categoría: Periodismo Narrativo (81 trabajos presentados), Medioambiental (60), Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria (36), Cultural (33), Fotografía (10) y al Mejor Medio de Comunicación iberoamericano (10).

Periodismo Narrativo

Reconoce la mejor historia, en cualquier soporte, que contribuya al derecho a la información:

«Asistolia: la muerte desde dentro». Es un pódcast de la Cadena SER (España) que aborda sin tapujos ni eufemismos la muerte, con una narración y un diseño sonoro que consiguen transmitir la emoción de algo tan humano y delicado.

«El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas». Es un pódcast narrativo de no ficción coproducido por Peripecia (España) y La No Ficción (Colombia) que revive el escándalo que afectó a Bobby Moore -capitán de la selección inglesa de fútbol campeona del 66 y mito deportivo del Reino Unido-, acusado de robar un brazalete de esmeraldas y detenido en Bogotá.

Periodismo Medioambiental

Distingue las contribuciones a la comunicación sobre modelos de desarrollo sostenible:

«Garimpos na Amazônia estimulam tráfico sexual na fronteira com a Guiana». Un trabajo de la plataforma digital Mongabay (Brasil) sobre la situación en las fronteras del estado brasileño de Roraima con Guyana y Venezuela, donde el tráfico de personas ha atraído a mujeres para su explotación sexual en zonas de minería ilegal, donde viven en condiciones análogas a la esclavitud.

«País de Incendiários». Es un pódcast de la revista digital Divergente (Portugal) que recorre el país de norte a sur para explorar las causas de los incendios intencionados, en un contexto de éxodo rural, campos abandonados y cambio climático.

Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

Premia la difusión de valores relacionados con la educación, el deporte o la creación de sociedades más justas:

«Pueblos aislados encarnan la resistencia en la Amazonía». Una serie de reportajes de GLOBO (Brasil) sobre un pueblo indígena jamás avistado, en las profundidades de la Amazonía, que revelaron estrategias de supervivencia extraordinarias e invitan a una reflexión sobre el futuro de estas comunidades ante las amenazas crecientes.

«Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos». Es una investigación transnacional de El Universal (México) que documenta el alarmante incremento de muertes por ahogamiento de migrantes que intentan cruzar el Río Bravo.

Periodismo Cultural

Reconoce valores relacionados con la cultura con el objetivo de crear sociedades más informadas y fomentar el pensamiento crítico:

«Contracultura». Es el proyecto cultural del medio digital Contracorriente (Honduras) para contar con expresiones artísticas de autores de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua cómo es resistir en Centroamérica.

«Tras las huellas perdidas de Emilia Ayarza». Esta semblanza de la revista ElMalpensante (Colombia) rescata del olvido a unas de las poetas más importantes de la historia de Colombia: Emilia Ayarza.

Fotografía

Premia la mejor imagen o reportaje gráfico que explore todas las posibilidades de este soporte:

«O Golpe». Es una fotografía publicada en O Estado de S.Paulo (Brasil) que muestra al expresidente brasileño Jair Bolsonaro exhibiendo la tobillera electrónica que se le impuso por riesgo de fuga tras ser condenado.

«L´Horta Sud». Es una fotografía publicada en El País (España) que pone en valor la labor de los servicios públicos, representados en un grupo de bomberos, tras la dana que azotó Valencia en octubre de 2024 y que provocó 230 fallecidos.

Medio de Comunicación de Iberoamérica

Visibiliza la labor informativa de los medios iberoamericanos:

«La Nación». Es uno de los diarios más tradicionales de Argentina. Con sede en Buenos Aires, combina lo tradicional (impreso, radio, TV) con su versión en digital. Tiene una fuerte presencia multiplataforma con edición impresa, sitio web, canal de TV y ecosistema.

«Aos Fatos». Organización periodística brasileña con una trayectoria pionera en América Latina por investigar, confrontar y documentar cómo las plataformas digitales moldean la comunicación y operan como vectores de desinformación. Con diez años de antigüedad, su modelo integra periodismo, datos, IA y tecnología cívica.

Candidaturas de una veintena de países

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas de esta edición, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

En esta edición ha presidido el jurado, en representación del director de la Aecid, Antón Leis, la directora de Comunicación del organismo, Inés López del Pino, mientras que la vicepresidencia la ha ejercido el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos, han formado parte del jurado como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. EFE

