Transporte público de la capital de Paraguay opera con normalidad tras dos días de paro

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Asunción, 30 mar (EFE).- El transporte público en Asunción y sus ciudades vecinas operaba este lunes con normalidad después de que el Gobierno acordara el pago del subsidio atrasado para levantar un paro de dos días que afectó el área metropolitana de la capital paraguaya, informó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

El funcionario dijo a la radio ABC Cardinal que el servicio, interrumpido el sábado y domingo, se restableció tras «muchas negociaciones» con los transportistas, que demandaban la entregada del subsidio correspondiente a febrero para costear el alza del combustible.

En ese sentido, reconoció que hubo «una pequeña demora» en el desembolso.

La protesta fue convocada por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) para presionar por el pago del subsidio convenido con estos gremios para mantener los precios del pasaje, establecido en Asunción en 3.400 guaraníes (unos 0,52 centavos de dólar) por trayecto.

Fernández aseguró que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está «evaluando» iniciar sumarios administrativos a las empresas que pararon y aseguró que «se van a aplicar las sanciones que correspondan».

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, anunció el domingo que se establecieron las fechas para el pago del subsidio no cancelado.

En febrero, ese subsidio ascendería a cerca de cuatro millones de dólares. Además, el Gobierno, según medios locales, ha ofrecido entre 3,1 millones y 3,6 millones de dólares en concepto de compensación.

El MOPC informó el domingo en un comunicado que impulsa, como parte de los acuerdos, una propuesta de suministro de combustible a las empresas operadoras de transporte a través de la estatal Petróleos Praguayos (Petropar), «por un período de hasta tres meses», sin aclarar el mecanismo.

Petropar y los distribuidores privados han ajustado en las últimas semanas el precio de los combustibles, en particular del diésel, usado por los transportistas y para las actividades agrícolas, debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio.EFE

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