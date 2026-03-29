Transportistas de la capital paraguaya reanudan actividades tras acordar pago de subsidio

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Asunción, 29 mar (EFE).- Los gremios de transportistas de Asunción, la capital de Paraguay, levantarán la madrugada del lunes la paralización del servicio que iniciaron la víspera tras acordar con el Gobierno las fechas para el pago de un subsidio que les permite costear el alza del combustible, dijo este domingo la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

«Están dados los términos del acuerdo con el sector del transporte, el combustible está garantizado y mañana con total normalidad vamos a restituir el servicio del transporte», indicó Centurión a periodistas tras reunirse esta jornada con representantes de los gremios.

La paralización había sido convocada por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) para presionar por el pago del subsidio convenido con estos gremios para mantener los precios del pasaje, establecido en Asunción en 3.400 guaraníes (unos 0,52 centavos de dólar) por trayecto.

Al respecto, Centurión informó hoy que se establecieron las fechas para el pago del subsidio no cancelado, que corresponde al mes de febrero.

En febrero, ese subsidio ascendería a cerca de 4 millones de dólares. Además, el Gobierno, según medios locales, ha ofrecido entre 3,1 millones y 3,6 millones de dólares en concepto de compensación.

El representante de Cetrapam, Cesar Ruiz Díaz, dijo ayer al medio Radio Ñandutí que la prestación del servicio se interrumpió por la imposibilidad de acceder al combustible.

Hoy, el presidente de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, dijo a medios que la empresa garantizará el suministro de diesel a un «precio competitivo», sin aclarar si se abrirá una línea de créditos a los transportistas, que a media mañana del lunes comenzarán a recibir los desembolsos del subsidio.

Asimismo, el funcionario apuntó que exploró con los transportistas la posibilidad de firmar acuerdos de suministro para que en el futuro «no haya una interrupción en el flujo del combustible».

Tanto Petropar como los distribuidores privados han ajustado en las últimas semanas el precio de los combustibles, en particular del diésel usado por los transportistas y para las actividades agrícolas.

La decisión, alegan, responde al alza del petróleo en los mercados internacionales tras la ofensiva emprendida el pasado 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán.

Paraguay es importador neto de combustibles.

El pasado 21 de marzo, la Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa) indicó a EFE que el denominado diésel ‘común’ se ubicó en a 7.970 guaraníes (1,22 dólares) el litro, un alza del 21 %.

Por su parte, Petropar estableció desde el lunes pasado en 6.700 guaraníes (alrededor de 1,03 dólares) el precio por litro del diésel ‘común’, un aumento del 7,2 %.EFE

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