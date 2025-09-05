Tras el 3-0 ante Venezuela, Scaloni se rinde ante Messi y destaca el nivel de Mastantuono

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, destacó este jueves el nivel de Franco Mastantuono durante el triunfo 3-0 ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas y se rindió ante Lionel Messi, que marcó un doblete en su último partido oficial como local y a quien describió como «el mejor futbolista de la historia».

«Franco tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría incluso hacerlo mejor si el equipo conociera lo bien que juega», señaló Scaloni, que anticipó que Mastantuono «va a ser un jugador excepcional».

«Ha demostrado que tiene personalidad, que tiene temperamento, que juega muy bien», añadió sobre el flamante fichaje del Real Madrid, que disputó este jueves su primer partido como titular en la Albiceleste.

Esto coincidió hoy con el último partido oficial de Messi como local con la camiseta de la selección argentina, algo que cargó de una fuerte emotividad el encuentro.

«Tuvo una noche perfecta», mencionó el entrenador sobre el número 10, que comenzó a despedirse de su público en un altísimo nivel.

Scaloni destacó que dos jóvenes jugadores como Julián Álvarez y Thiago Almada, que apuntó que crecieron admirando a Messi, fueron quienes asistieron al capitán para su doblete.

Además, anticipó que Messi no viajará al encuentro del próximo martes ante Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las eliminatorias: «Terminó cansado. Tendría que haber salido pero no salió por la emotividad del partido».

Con el triunfo de este jueves, Argentina -clasificado desde hace meses al Mundial 2026- llegó a 38 puntos en 17 partidos en las eliminatorias, lo que lo mantienen como líder de la clasificación con amplio margen a falta de una sola jornada. EFE

