Tras los pasos de Miguel Ángel en la Escuela de Bellas Artes de París

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París, 23 mar (EFE).- Miguel Ángel, un genio al que no se puede copiar, pero que influyó en cientos de artistas posteriores que revelaron su propia genialidad al intentar emularlo. Así, de manera indirecta a través de otros creadores, retrata al maestro italiano una nueva exposición de la Escuela de Bellas Artes de París.

Titulada ‘Après Michel-Ange’ (‘Tras Miguel Ángel’), la iniciativa reúne una cuarentena de obras que comprenden tanto piezas históricas de los fondos de la escuela -aunque ninguna de ellas del propio Miguel Ángel-, como creaciones de los estudiantes actuales de esta prestigiosa institución situada junto al Sena.

«Es una reflexión sobre la posteridad», detalló este lunes Alice Thomine-Berrada, responsable de la colección de la Escuela de Bellas Artes de París, al presentar la iniciativa a la prensa.

La muestra, que se podrá ver del 24 de marzo al 24 de mayo, repasa algunos de los grandes ejes que marcaron la vida y la obra del arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista, como su interés y virtuosismo al recrear la anatomía humana.

También cómo ya en vida, y de hecho desde muy joven, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) se convirtió en una leyenda del arte.

Pero sobre todo refleja la manera en la que tomar su trabajo como modelo, incluso como técnica de aprendizaje, «ha permitido a otros artistas sobrepasar el estatuto de copia y revelar su propio genio» a lo largo de la historia, según precisó Thomine-Berrada.

La muestra lo ilustra a través de dibujos, grabados, fotografías y esculturas firmados por artistas como Domenico del Barbieri, Auguste Rodin o Jacques Louis David, entremezcladas con las de pupilos actuales de la escuela como Joseph Malet o Ilona Plissonneau.

Junto a esta muestra, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes -institución pública donde estudiaron figuras como el arquitecto Jean Nouvel, el escultor Antoine Bourdelle o el pintor Bernard Buffet- presentó igualmente este lunes una segunda muestra titulada ‘Des mots et des mondes’, que se podrá visitar en las mismas fechas que ‘Après Michel-Ange’.

En ella se interroga, a través de 200 obras, el rol del lenguaje y de la palabra en la construcción de los relatos y los imaginarios.

Combina igualmente obras de los fondos históricos de la Escuela con trabajos de estudiantes actuales, muchas veces puestas en diálogo.

Es el caso, por ejemplo, del cuadro ‘Grand T’ (1982), de Antoni Tàpies, que se puede ver en esta exposición junto a ‘Sans titre’, de Clément Schaab, un estudiante que cita al pintor español al buscar un reflejo de su obra en la letra T de una bolsa de patatas fritas intervenida con cinta adhesiva. EFE

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