Trece distritos y toda la costa de Portugal bajo aviso naranja por la borrasca Marta

2 minutos

Lisboa, 7 feb (EFE).- Trece distritos de Portugal, menos los de Coimbra, Aveiro, Oporto, Braga y Viana do Castelo, y toda la costa están este sábado bajo aviso naranja, el segundo más grave por detrás del rojo, por el mal tiempo ante el paso de la borrasca Marta.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) señaló que este sábado se verán especialmente afectadas por las lluvias intensas y el viento fuerte las regiones del centro y el sur.

En esas regiones, así como en Lisboa, se esperan precipitaciones que podrían convertirse en granizo y tormentas a partir de la tarde de este sábado, y la caída de nieve por encima de los 800/900 metros de altitud, una cota que podría subir a loo 1.200/1.400 a lo largo del día.

El viento adquirirá fuerza durante la mañana, con ráfagas de hasta 120 kilómetros cuadrados en la costa y las áreas más elevadas.

En el litoral puede haber olas de entre 5 y 7 metros, que irán reduciéndose a entre 4 y 5 metros al norte del cabo Mondego, a 209 kilómetros al norte de Lisboa, por la tarde.

Portugal está en alerta por el paso este fin de semana de la borrasca Marta, después de que la tempestad Leonardo causara un muerto el miércoles en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (Andalucía), y otras cinco personas falleciera la semana pasada por la depresión Kristin.

Asimismo, se han registrado de forma provisional otras seis muertes indirectas, que se produjeron cuando habían pasado los episodios críticos por esos temporales y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas.EFE

ssa/vh