Trenes parados en Normandía por una borrasca que trae vientos de hasta 160 kilómetros hora

París, 8 ene (EFE).- Los trenes van a dejar de circular esta tarde en Normandía por el paso de la borrasca Goretti que va a sacudir todo el noroeste de Francia, donde se esperan vientos que podrían llegar puntualmente a 160 kilómetros por hora.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha lanzado esta mañana un mensaje de advertencia a los habitantes de la treintena de departamentos para los que se ha declarado la alerta meteorológica, incluido el de la Mancha, en que esa alerta es máxima (roja) para que tengan «mucho cuidado con sus desplazamientos».

En una entrevista al canal France 2, Tabarot recordó que son las regiones las que van a decidir sobre la circulación de los trenes durante este episodio y señaló que el personal del gestor de las redes ferroviarias, SNCF Réseau, van a estar «a disposición toda la noche para restablecer el tráfico si resultara perturbado a causa del viento y de los daños».

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) ha indicado en un comunicado que en Normandía todos sus trenes se paralizarán a partir de las 19.00 hora local (18.00 GMT) y hasta el viernes por la tarde para «garantizar la seguridad de los viajeros y del personal».

En su página web, Météo France anticipa que al final de la tarde Goretti llegará a las costas de Bretaña y recorrerá todas las regiones del noroeste del país durante la noche.

En el departamento de la Mancha, con capital en Cherburgo, las ráfagas alcanzarán de 150 a 160 kilómetros por hora en la costa y de 130 a 140 en el interior. En el resto de los departamentos en alerta naranja, las ráfagas se esperan entre 100 y 120 kilómetros por hora, y hasta 130-140 en el litoral. En la región de París, estarán en torno a los 90-100 kilómetros por hora.

Este temporal llega en una semana en que esas mismas regiones del noroeste de Francia se han visto sacudidas por dos frentes que trajeron nieve y hielo, y que provocaron serios problemas en los desplazamientos, con cientos de kilómetros de atascos en autopistas y carreteras y decenas de vuelos anulados, en particular en los aeropuertos de París. EFE

