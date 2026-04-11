Tres dominicanos conquistan medallas de oro en torneo internacional de natación

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Santo Domingo, 10 abr (EFE).- Los dominicanos Javier Núñez, Antony Piñeiro y Elizabeth Jiménez consiguieron medallas de oro este viernes en la apertura del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, que se celebra en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el domingo.

Núñez no solo se quedó con el oro en los 100 metros libres, sino que consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tras obtener el boleto por su tiempo panamericano con 49.49.

Además, es el segundo dominicano en romper la barrera de los 50 segundos, con su actuación de este viernes.

Mientras que Piñeiro, además del metal dorado conseguido, se lleva el récord absoluto en los 50 metros espalda, con 26.75.

Para «consagrar» la tarde del viernes, la dominicana Elizabeth Jiménez se llevó el oro en los 100 metros libres, con tiempo de 58.60.

Elizabeth Jiménez consigue así el segundo metal dorado en el evento. Antes lo hizo en los 200 metros estilo espalda.EFE

rsl