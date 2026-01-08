Tres menores de edad y un adulto mueren en Perú por impacto de rayo en tormenta eléctrica

Lima, 8 ene (EFE).- Tres menores de edad y un adulto murieron en la madrugada de este miércoles después de que un rayo impactara en una choza de paja donde las víctimas se habían refugiado de una tormenta eléctrica en el departamento andino de Apurímac, en Perú, informaron fuentes oficiales este jueves.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en sus redes sociales que el 7 de enero se registraron tormentas eléctricas en el centro poblado de Tacmara, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la provincia andina de Andahuaylas, ubicada en el sur del país.

Durante la tormenta murieron una madre con su hijo y otras dos menores de edad, y el COEN agregó que personal sanitario se desplazó a la zona para las diligencias, puesto que además varias personas resultaron heridas.

Medios locales difundieron imágenes de la choza de paja donde fallecieron las víctimas y apuntaron que el fiscal correspondiente se trasladó este jueves a Tacmara para el levantamiento de cadáveres.

El prefecto del distrito de Pacobamba, Reyder Torres Pereyra, indicó a la emisora RPP que otras dos menores que volvían a su casa también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y resultaron heridas.

Además, la autoridad local afirmó que la tormenta eléctrica provocó daños en zonas agrícolas. EFE

