Tres mexicanos que van a Feria de San Isidro comparten cartel en tercera fecha de Texcoco

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- La tercera corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, en el central Estado de México, presenta en su cartel de este sábado a los mexicanos Ernesto Javier Tapia ‘El Calita’, Arturo Gilio y Bruno Aloi, quienes en mayo participarán en la madrileña Feria de San Isidro.

En el encierro, que se llevará a cabo en la Plaza de Toros Silverio Pérez, se lidiarán reses de Vistahermosa.

El diestro número uno del escalafón en México, ‘El Calita’, no falta en un coso del que ha obtenido distintos triunfos. La pasada feria logró cortar dos orejas tras el indulto de un toro de Julián Hamdan.

‘El Calita’ llega a la Feria del Caballo tras lograr abrir la puerta grande el pasado mes de enero en Jalapa, Veracruz, en el este del país.

El originario del Estado de México recibió el pasado 31 de enero el premio de los VIII ‘Galardones Polideportivos’ de la Universidad Univa de Guadalajara.

Ernesto Javier toreará en Madrid el 13 de mayo, como parte del ciclo de corridas de toros más importante del mundo, la madrileña Feria de San Isidro, a celebrarse entre mayo y junio, que contará con tres toreros y un novillero mexicanos.

Bruno Aloi será el otro connacional que participe en Madrid, aunque él lo hará el 28 de mayo, en su primera campaña como torero. Antes de ir a la capital española, a confirmar de la mano de Andrés Roca Rey y Diego Urdiales, lidiará en la Perez Silverio, una plaza en la que cortó oreja como novillero en 2024.

El tercer espada es Arturo Gilio, quien acaba de ser anunciado para el próximo domingo 3 de mayo en La Palma, localidad española situada en la comunidad de Murcia.

Las reses a lidiar pertenecen al hierro de Vistahermosa, ganadería del central estado de Guanajuato se fundó en 1968.

La localidad del Estado de México es una oportunidad para que los aficionados de la capital puedan presenciar una corrida de toros debido a la proximidad entre las dos ciudades, tras la prohibición de corridas taurinas en la Ciudad de México.

Las corridas en la Feria de Texcoco son organizadas por la empresa Don Bull Productions, de la cual es socio el empresario y líder sindical, Pedro Haces. La compañía gestiona además la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid.

Haces es uno de los protagonistas de la polémica ley de corridas sin sangre que rige en Ciudad de México ya que fue uno de los primeros promotores taurinos en proponerlas como opción para modernizar la tauromaquia.

En Texcoco no aplica la ausencia de castigos y mañana se podrá ver un encierro íntegro. EFE

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