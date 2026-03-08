Tres muertos en Gaza, entre ellos un niño, por el bombardeo de un dron israelí

2 minutos

(Actualiza con la última cifra de muertos en la ciudad de Gaza y otro fallecido en el norte)

Gaza/Jerusalén, 8 mar (EFE).- Tres personas murieron, entre ellas un niño de 13 años, y varias más resultaron heridas en el ataque perpetrado este domingo por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, confirmaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

Según informó a EFE el director del dicho centro, Abu Salmiya, las otras dos personas fallecidas tenían unos 30 años de edad. Los tres, dijo, fueron trasladados al Shifa, el mayor hospital en funcionamiento en el norte de la Franja.

Además, la agencia palestina de noticias Wafa informó de otro fallecido a causa de las heridas sufridas por disparos del Ejército israelí en Beit Lahia, extremo norte del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, informó este domingo de que ayer sábado se registró un muerto en el enclave palestino por fuego israelí.

Al respecto, el Ejército israelí dijo que se trataba de un miliciano de Hamás que planeaba llevar a cabo «un ataque como francotirador» contra sus tropas en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace más de una semana.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según el ministerio de Sanidad gazatí. EFE

aa-mt-pbj/fpa