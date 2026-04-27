Tres muertos en otro ataque de Estados Unidos a una lancha en el Pacífico Oriental

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Washington, 27 abr (EFE).- Tres personas murieron en un nuevo «ataque cinético letal» lanzado por las fuerzas de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, informó este lunes el Comando Sur.

La operación tuvo lugar el domingo, detalló el comando a través de un mensaje en la red social X, que acompañó de un vídeo del momento en el que la lancha es impactada por un proyectil.

«La Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico. Tres hombres narcoterroristas resultaron muertos durante esta acción», agregó el mando militar.

Ningún miembro de las fuerzas armadas de EE.UU. sufrió daños, según el Comando Sur.

La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 ha desplegado un gran operativo militar en el Caribe, que luego extendió al Pacífico.

Con este nuevo ataque, son ya más de 130 las personas que han muerto durante estas actividades militares en aguas internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por «los operativos letales» de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico, que considera que violan el derecho internacional. EFE

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