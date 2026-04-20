Tres muertos en un ataque de EEUU contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Caribe

afp_tickers

2 minutos

El ejército de Estados Unidos confirmó el domingo la muerte de tres personas en un ataque contra una embarcación presuntamente usada para narcotráfico en el Caribe.

La controversial campaña militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico deja al menos 180 muertos.

La administración del presidente Donald Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama «narcoterroristas» en América Latina, y desde septiembre pasado empezó a atacar embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de Washington en la región, dijo que realizó un «ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas».

«Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas para el narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Tres hombres narcoterroristas murieron durante esta acción», señaló en un post en X.

Autoridades estadounidenses han informado de al menos seis de estos ataques en abril, lo que eleva el saldo total de personas muertas en estas operaciones a alrededor de 180, según un recuento de la AFP.

La administración Trump no ha entregado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos legales internacionales y grupos de derechos advierten que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

aks/lga/lb/mas