Tres muertos por un ataque ucraniano con drones en Rusia

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Tres personas murieron este martes en un ataque ucraniano con drones en la región fronteriza rusa de Bélgorod, informó el gobernador Viatcheslav Gladkov.

«Tres civiles murieron como consecuencia de los ataques con drones de las fuerzas armadas ucranianas», escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

Precisó que el incidente dejó también tres heridos.

Los drones atacaron un automóvil en la localidad de Voznesenovka y mataron a un hombre. Además, alcanzaron un vehículo en la localidad de Bobrava, donde falleció una pareja, según la misma fuente.

Desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia bombardea regularmente todo el territorio ucraniano y, en particular, sus infraestructuras esenciales.

En respuesta, Ucrania objetivos rusos que asegura que corresponden a instalaciones militares, aunque también apunta a plantas energéticas con el fin de reducir la capacidad de Rusia para financiar su campaña bélica.

Este martes se produjo un incendio en una refinería de petróleo en Tuápse, en el sur de Rusia, tras la caída de los restos de un dron ucraniano que había atacado esta instalación, según las autoridades locales.

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