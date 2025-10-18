Tres muertos y cinco heridos en una explosión de una fábrica de armas en Rusia

Moscú, 18 oct (EFE).- Tres mujeres murieron y otras cinco personas resultaron heridas en la explosión de una fábrica de armas en Rusia, informó este sábado el gobernador de la región de Bashkiria, Radiy Jabírov.

«Por desgracia, tres personas fallecieron, todas mujeres. Entre ellas se encontraba una joven nacida en 2002. Dos de ellas tenían hijos. La empresa proporcionará las medidas de ayuda necesarias y, sin duda, pagará una indemnización», comunicó Jabírov a través de su canal de Telegram.

Además, otras cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, «dos se encuentran en estado bastante grave», aunque «no existe una situación que ponga en peligro su vida», aclaró el gobernador.

La fábrica Avangard se encuentra en la región de Bashkiria, a más de un millar de kilómetros al este de Moscú.

El funcionario regional descartó que la explosión, que derribó un edificio de la planta industrial, se produjese a causa de ataques con drones ucranianos, pero tampoco especificó un motivo concreto.

«Desafortunadamente, situaciones así de difíciles ocurren. Sin embargo, la planta seguirá produciendo productos vitalmente necesarios y demandados por nuestro país», añadió sobre la planta que fabrica armas y municiones.

Jabírov describió la planta como «bastante antigua, pero que cumple una importante misión nacional». EFE

