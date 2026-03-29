Tres muertos y siete heridos al caer una bomba en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

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Berlín, 29 mar (EFE).- Tres personas murieron, entre ellas un menor, y otras siete resultaron heridas este domingo en la ciudad ucraniana de Kramatorsk en un ataque ruso con una bomba aérea, informó el jefe de la administración regional de Donetsk, Vadim Filashkin.

«Al menos tres personas han muerto y siete han resultado heridas como consecuencia del ataque contra Kramatorsk. Entre los muertos hay un niño de 13 años. Los heridos tienen edades comprendidas entre los 20 y 85 años. Hoy al mediodía, los rusos lanzaron una bomba aérea sobre la ciudad. Se han dañado numerosos edificios de varias plantas», escribió en su canal de Telegram.

Filashkin denunció que «los rusos vuelven a lanzar un ataque deliberado contra una ciudad pacífica y matan a niños», en lo que calificó de «acto de terrorismo deliberado» contra la población.

«Sin duda, tendrán que responder por cada vida destruida y por cada hogar arrasado», instó.

En tanto, una niña de 13 años, herida grave en el ataque ruso con drones anoche contra la comunidad de Voskresenske, en la región de Mikoláyiv, murió en el hospital, según informó el jefe de la administración militar regional, Vitali Kim, en Telegram.

En el ataque resultaron heridas diez personas, entre ellas ocho menores de entre 10 y 16 años y dos mujeres de 40 y 18 años.

Todos los heridos fueron hospitalizados. A primera hora de esta mañana, la mujer de 40 años y dos niñas, la de 13 años que finalmente murió en el hospital, y otra de 15 años se encontraban en estado grave, mientras que el pronóstico de otros seis menores era de gravedad moderada. EFE

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