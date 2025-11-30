Tres muertos y un desaparecido en Vietnam por el avance de la tormenta tropical Koto

2 minutos

Bangkok, 30 nov (EFE).- Al menos tres personas han muerto y otra permanece desaparecida en el centro de Vietnam por el paso de la tormenta tropical Koto, que continúa avanzando lentamente hacia la costa tras haber sido degradada desde categoría de tifón, informaron este domingo las autoridades vietnamitas.

Las intensas precipitaciones han castigado en las últimas semanas la franja central del país, anegando zonas históricas y destinos turísticos muy populares, y causando daños valorados en cientos de millones de euros.

De acuerdo con medios estatales, las autoridades ordenaron el regreso a puerto de embarcaciones pesqueras y desviaron decenas de vuelos ante el fuerte oleaje y los vientos peligrosos generados por Koto.

Dos embarcaciones —un barco pesquero en la provincia de Khanh Hoa y una pequeña balsa en Lam Dong— se hundieron en las últimas horas.

Los servicios de emergencia confirmaron tres fallecidos y mantienen la búsqueda de una cuarta persona desaparecida.

La tormenta se encontraba a más de 300 kilómetros mar adentro en la mañana del domingo y se prevé que continúe debilitándose antes de tocar tierra la próxima semana, según el servicio meteorológico nacional.

Vietnam, uno de los países más expuestos del mundo a los ciclones tropicales, registra habitualmente unos diez tifones o tormentas al año, pero Koto es ya el decimoquinto fenómeno de este tipo en 2025.

Los desastres naturales han dejado más de 400 muertos o desaparecidos este año y ocasionado pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros, según datos oficiales.

Los científicos advierten de que el impacto del cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de estos episodios meteorológicos extremos en el Sudeste Asiático. EFE

bk-emg/mr