Tres muertos y un herido grave por impacto de misiles iraníes en el sur de Cisjordania

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- Tres personas murieron y una más resultó gravemente herida tras el impacto de misiles iraníes en la zona de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino de Cisjordania ocupada, informó este miércoles por la noche la Media Luna Roja palestina.

Esta misma fuente detalló que los paramédicos del municipio de Dura han atendido a siete heridos en total, uno de ellos de gravedad, y que estos están siendo enviados a un hospital cercano, a consecuencia de la que es la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino. Hasta ahora, catorce personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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