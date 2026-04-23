Tres personas mueren en ataques rusos y ucranianos

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Al menos dos personas murieron, una desapareció y ocho resultaron heridas en un ataque ruso en Dnipró, en el centroeste de Ucrania, mientras que Moscú reportó un fallecido en un ataque ucraniano.

«Dos personas murieron y ocho más fueron heridas (…). Una persona permanece desaparecida», publicó en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Precisó que un edificio residencial, una tienda y un vehículo fueron alcanzados.

La ciudad industrial de Dnipró se encuentra a más de 100 kilómetros de la línea de frente en el este y sur de Ucrania. Un bombardeo ruso había matado a cuatro personas en la localidad el 14 de abril.

En el lado ruso, una persona murió por un ataque en la localidad occidental de Novokuibishevsk, anunció el jueves en Telegram el gobernador regional Viacheslav Fedorischev.

Escombros cayeron en el techo de un edificio de apartamentos en Samara y a la calle, donde una persona resultó herida y llevada al hospital, agregó el gobernador.

Según el Ministerio de Defensa ruso, fueron interceptados 154 drones ucranianos.

La invasión rusa a Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado cientos de miles de muertos y millones desplazados.

Las negociaciones entre Kiev y Moscú bajo mediación estadounidense permanecen en punto muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que acaparó la atención de Washington.

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