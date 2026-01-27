Tres personas mueren en un accidente de una avioneta en la Amazonía de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 26 ene (EFE).- Tres personas fallecieron este lunes, entre ellos un sacerdote, después de que una avioneta en la que se transportaban se accidentara en el municipio de Taisha, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, fronteriza con Perú, según confirmaron autoridades locales.

«En Morona Santiago estamos en una noche de luto, ha sido ya confirmado el fallecimiento de tres ocupantes», dijo a medios locales el prefecto de la provincia, Tiyua Uyunkar.

Las víctimas fueron identificadas como Enio Estévez, sacerdote de la zona achuar; el capitán Danny López, piloto de la aeronave; y Roberto Wisum, secretario de la misión salesiana de la comunidad de Wasakentsa.

Uyunkar señaló que el capitán fue una «persona clave para poder llegar con ayuda social a las comunidades de difícil acceso», por lo que se solidarizó con la familia y también con la misión religiosa.

Los bomberos del municipio de Gualaquiza, también de Morona Santiago, se mostraron «profundamente consternados» por la partida de López, a quien denominaron como «un ser humano de corazón noble y solidario».

Además, la Alcaldía de Taisha publicó unas condolencias para las familias de los tres fallecidos, especialmente de Wisum, ya que su hermano es funcionario de la institución municipal.

Medios locales señalaron que el accidente se habría producido cuando la aeronave intentó despegar para continuar su ruta en medio de una jornada de servicio misionero. Los tripulantes se dirigían hacia Wasakentsa, donde tenían previsto pasar la noche.

Tras caer y estrellarse, la avioneta se habría incendiado, pero hasta el momento no se conoce cuáles habrían sido las causas del siniestro. EFE

