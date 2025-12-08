Tres ucranianos detenidos en Varsovia con equipo de jaqueo avanzado y espionaje

Cracovia (Polonia), 8 dic (EFE) – Tres ciudadanos de Ucrania que portaban equipos de jaqueo informático especializado fueron detenidos en Varsovia, informó este lunes la Policía polaca.

Los detenidos supuestamente pretendían «robar datos y cometer delitos informáticos de especial importancia para la defensa del país», con la intención de trasladar sus actividades a Lituania, destacó en un comunicado difundido en internet.

La comandancia de Policía explicó que el coche en el que viajaban los detenidos fue registrado durante un control rutinario en la calle Senatorska, en el centro de la capital polaca.

Y «en el maletero se encontraron un detector de dispositivos espía, equipo de piratería informática avanzado, un flipper (dispositivo que permite romper la seguridad de redes wifi), antenas, ordenadores portátiles, numerosas tarjetas SIM, routers, discos duros portátiles y cámaras», detalló.

«El equipo incautado podría utilizarse para interferir en sistemas informáticos estratégicos y vulnerar la seguridad de la red informática y de telecomunicaciones», indicó el comunicado policial.

Según los agentes que intervinieron en el caso, los tres sospechosos «estaban visiblemente alterados» y en una conversación con la Policía dijeron que «viajaban por Europa», que «habían llegado a Polonia hacía poco» y que pensaban continuar su viaje a la vecina Lituania.

La Policía indicó que los ucranianos «no pudieron explicar el motivo de poseer esos objetos» y cuando fueron interrogados «afirmaron ser informáticos, pero al hacérseles preguntas específicas, «olvidaron su inglés y pretendieron no entender lo que se les preguntaba» en ese idioma.

Los hombres, de 43, 42 y 39 años, han ingresado en prisión preventiva.

La Fiscalía polaca ha formulado cargos de fraude informático y de posesión de dispositivos y programas informáticos adaptados para cometer delitos, así como de «intentar obtener o dañar datos informáticos de especial importancia para la defensa del país».

Estos arrestos se producen en un momento de elevada tensión, dado que Polonia ha sido blanco de una oleada de actividades de sabotaje y espionaje, incluyendo ciberataques, que según el Gobierno han sido «orquestados por Rusia» como parte de una «guerra híbrida». EFE

