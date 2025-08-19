Tribunal belga escuchará de nuevo a Alstom contra adjudicación de contrato a española CAF

Bruselas, 19 ago (EFE).- El Consejo de Estado belga se pronunciará de nuevo el próximo 29 de agosto sobre la elección de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como oferta preferente para el contrato de renovación de la flota de trenes de la sociedad de ferrocarriles belga SNCB, tras otro recurso presentado por la compañía francesa Alstom.

El pasado febrero el Consejo de Administración de la SNCB designó a la empresa española como licitador preferente para este pedido, que suministrará hasta 600 nuevos vagones en el marco de un contrato cuyo valor oscila entre los 1.700 y los 3.400 millones de euros.

El 29 de agosto tendrá lugar una audiencia en la que Alstom Bélgica se enfrentará a la SNCB, según figura en la agenda del Consejo de Estado belga.

«Confirmamos que Alstom sigue ejerciendo sus derechos legales ante el Consejo de Estado de Bélgica en relación con esta licitación», indicó la portavoz de Alstom, Caroline Courtin, según informó la agencia Belga.

Precisamente el lunes de esta semana la plantilla de la fábrica de Alstom en Brujas (Bélgica), en la que trabajan unas 600 personas, llevó a cabo un paro espontáneo en protesta por la decisión de la compañía ferroviaria belga SNCB de elegir a CAF como oferta preferente para el suministro de nuevos vagones.

La decisión del Consejo de Administración de la SNCB, que optó por la española por delante de Alstom y de la alemana Siemens, fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado de Bélgica por considerar que el proceso de adjudicación había sido poco transparente.

El pasado junio la SNCB volvió a confirmar a la CAF como su oferta preferida tras una nueva evaluación del consejo de administración (conforme había establecido el Consejo de Estado), pero sigue siendo intensa la indignación por parte de Alstom, que argumenta que esta decisión pone en riesgo cientos de empleos en Bélgica. EFE

