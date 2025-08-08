The Swiss voice in the world since 1935

Tribunal Constitucional de Portugal tumba la reforma migratoria impulsada por el Gobierno

1 minuto

Lisboa, 8 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional de Portugal declaró este viernes la inconstitucionalidad de varias de las modificaciones introducidas por la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha que, entre otros, limita la reagrupación familiar.

La ley fue enviada al alto tribunal por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, quien consideró que las modificaciones que se introducen a la reagrupación familiar de los migrantes «parecen restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de la unión familiar». EFE

