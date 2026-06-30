Tribunal de EEUU confirma que España debe abonar 25 millones por recorte a las renovables

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Madrid, 1 jul (EFE).- El Tribunal Federal del Distrito estadounidense de Columbia ha elevado a sentencia firme un laudo que condena a España a abonar 28,1 millones de dólares, unos 25 millones de euros, por el cambio de normativa de las energías renovables de 2013.

La resolución del juez Amit P. Mehta, fechada el martes y a la que ha tenido acceso EFE, llega apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la petición de amparo presentada por España para evitar la ejecución de los laudos arbitrales a raíz del recorte retroactivo de las primas a las renovables.

Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

El fallo del juez Mehta afecta al caso BayWa, que gestiona el fondo Blasket.

A comienzos de junio, distintos acreedores lograron registrar en tribunales estadounidenses siete sentencias federales derivadas de laudos renovables, por un importe conjunto cercano a 700 millones de euros, en una estrategia destinada a ampliar el número de jurisdicciones desde las que perseguir activos del Reino de España.

Entre los procedimientos registrados se encuentran los correspondientes a compañías como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed o RREEF Infrastructure, entre otros inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables. EFE

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