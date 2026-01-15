Tribunal de Panamá condena a 8 años de prisión a exministro de obras públicas por peculado

Ciudad de Panamá, 14 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá revocó una sentencia absolutoria emitida por otra instancia inferior e impuso una condena de ocho años de prisión al exministro panameño de Obras Públicas Federico Suárez, por el delito de peculado, relacionado con la edificación de una obra vial, según una decisión judicial conocida este miércoles.

El fallo del Tribunal, contenido en la resolución número 27 del 1 de diciembre de 2025, al que tuvo acceso EFE, «declara penalmente responsable a Federico José Suárez Cedeño» como «autor de delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y lo condena a la pena de ocho años de prisión, con la consecuente pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 8 años».

El Tribunal revocó así la sentencia absolutoria dictada en 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había exonerado a todos los implicados en este proceso, incluido el exfuncionario, titular de la cartera de Obras Públicas entre 2009 y 2012.

Suárez fue hallado responsable junto a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza, quienes también recibieron penas de ocho años de prisión por el delito de peculado.

Asimismo, el tribunal impuso condenas de seis años de cárcel a Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez, mientras que confirmó la absolución a favor de Marco Antonio Saavedra.

Este caso guarda relación con irregularidades y sobrecostos en el contrato de diseño, construcción y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera. Esta obra inicialmente estaba tasada originalmente en 152,6 millones de dólares pero que luego de varias adiciones o adendas su costo ascendió a 161,8 millones, de acuerdo con las investigaciones.

Suárez también fue sentenciado en noviembre de 2023 a 14 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso ‘Blue Apple’, conocido como la versión panameña de Odebrecht.

Esta investigación dio con un esquema de sobornos donde contratistas del Estado depositaban sumas de dinero en una canasta de sociedades (bajo el nombre Blue Apple Services) para agilizar pagos y trámites en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Al exministro Suárez, que ocupó la cartera de Obras Públicas en la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), además de la pena de 14 años de prisión, se le impuso una multa de 27,4 millones de dólares, que deberá pagar al Tesoro Nacional.

El caso involucra «más de 82 millones de dólares que se utilizaron para blanqueo de capitales», según el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Suárez igualmente figura entre las personas llamadas a juicio por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, proceso que, tras varios y reiterados aplazamientos, inició el pasado lunes.EFE

