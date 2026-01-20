Tribunal frena compra de fábrica de fertilizantes por Sawiris tras quejas de accionistas

La Haya, 20 ene (EFE).- La Justicia neerlandesa ha frenado de forma cautelar la adquisición del fabricante de fertilizantes OCI por la constructora egipcia Orascom, ambas controladas por la familia multimillonaria egipcia Sawiris, al considerar que existen indicios de que la operación podría perjudicar a los accionistas minoritarios.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Empresas del Tribunal de Ámsterdam, que prohibió que OCI vote el día 22, como tenía previsto, la fusión en la junta de accionistas y ordenó el nombramiento de dos administradores temporales para analizar si el proceso se ha preparado correctamente.

“Estos deberán evaluar si la operación se ha preparado con la diligencia debida y si no perjudica de forma desproporcionada a los accionistas minoritarios. En última instancia, podrán volver a someter la transacción, con o sin modificaciones, a la aprobación de la junta general”, señaló el tribunal.

La demanda fue presentada a comienzos de enero por la Asociación de Accionistas (VEB), junto a varios pequeños inversores, que alertaron del riesgo de que la empresa neerlandesa fuera absorbida en condiciones desfavorables, puesto que, según su denuncia, los accionistas minoritarios perderían sus títulos de OCI, cotizada en Ámsterdam, para recibir a cambio acciones de Orascom, que cotiza en Abu Dabi y tendría una valoración inferior.

Tanto OCI, con sede en la localidad neerlandesa de Geleen, como Orascom están controladas por la familia Sawiris, la más rica del continente africano.

El grupo Orascom Construction Industries fue fundado por Onsi Sawiris, fallecido en 2015, año en el que la compañía se dividió en una rama química, que dio lugar a OCI, y una empresa constructora. Su hijo Nassef Sawiris, de 63 años, es en la actualidad el principal accionista de ambas compañías.

La votación prevista para esta semana sobre la reunificación de OCI con Orascom se daba por hecha, ya que la familia Sawiris controla más de la mitad del capital, pero el tribunal neerlandés consideró que las objeciones planteadas deben ser examinadas con más detalle antes de permitir que la operación siga adelante.

Los dos consejeros no ejecutivos o administradores provisionales deberán evaluar si la fusión es organizada de manera transparente y si los intereses de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, un informe del que dependerá el futuro de la controvertida operación. EFE

