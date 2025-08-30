The Swiss voice in the world since 1935

Triplete del español Canales afianza al Monterrey en el primer lugar

Puebla (México), 29 ago (EFE).- Un triplete del centrocampista español Sergio Canales guio este viernes el triunfo de los Rayados del Monterrey por 2-4 sobre el Puebla, resultado con el que los regios se afianzaron en el primer lugar de la clasificación del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la séptima jornada del campeonato, el argentino Lucas Ocampos fue el otro anotador del equipo dirigido por el catalán Domenec Torrent, líder de la clasificación con 18 puntos, cuatro más que el América, segundo.

Ricardo Marín y Carlos Baltazar marcaron por los poblanos, colistas con cuatro unidades.

Los Rayados dominaron el primer tiempo, pero un contragolpe del Puebla le permitió a Marín marcar el 1-0 al minuto 30.

Sin embargo, el Puebla se confió y un par de penaltis consecutivos le permitieron a los Rayados remontar. Al 39, Canales concretó el primero para lograr el 1-1, y al 45+4, Ocampos remontó 1-2 con otro tiro de castigo.

En la segunda parte, el Puebla no reaccionó y Canales, al 63 y 67, sentenció el triunfo del Monterrey 1-4, pero los poblanos no se rindieron y al 84, Baltazar logró el 2-4.

Antes, el campeón Toluca venció 1-3 al San Luis y el Juárez FC por 1-0 al Mazatlán.

Este sábado, el León recibirá al Querétaro, el Santos Laguna a los Tigres UANL, las Chivas del Guadalajara al Cruz Azul y el América a los Tuzos del Pachuca.

Los encuentros finalizarán el domingo con los duelos Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa.EFE

rcg/og

