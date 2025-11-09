Triunfos excesivos para español Jiménez y mexicano Fonseca en Tlaxcala, centro de México

3 minutos

Tlaxcala (México), 8 nov (EFE).- Con dos orejas para el torero español Borja Jiménez y otras dos para el mexicano Isaac Fonseca finalizó este sábado la cuarta corrida de la Feria de Tlaxcala, centro de México, en la que Ernesto Javier “El Calita”, también de México, no obtuvo apéndices.

Los toros de José María Arturo Huerta resultaron de correcta presentación pero de desigual juego. Se registra casi el lleno en la Plaza Jorge Aguilar ‘El Ranchero’ con capacidad para 2.500 espectadores.

Fue una tarde resuelta en Tlaxcala con injustificadas puertas grandes.

La abrió primero el español Borja Jiménez, quien tras un buen tercio de banderillas de sus subalternos toreó aliviado, en paralelo, aunque quieto.

Faena en corto en la cual dejó el español un repertorio de arrucinas, cambios de mano y quiebros por la espalda. Toreó muchas veces con la cabeza del toro adelantada.

Más trucos que recursos a un manso sin recorrido al que se solicitó por parte de algunos aficionados el indulto. Se le dio arrastre lento y a Jiménez un par de orejas.

Antes con un bovino con algún kilo de más, con la suficiente casta para seguir la muleta, Jiménez nunca se ofreció al pitón contrario.

Labor sin estructura a media altura. Fue desarmado en una ocasión y en varias los pases se cerraron de manera abrupta. El español no supo aprovechar la buena sangre del toro y tan solo una estocada recibiendo al segundo intento se pudo destacar de su primero de la tarde.

Otras dos orejas se llevó Isaac Fonseca. Fueron de un ejemplar de buenas hechuras y casta. Un tercero que persiguió la tela con decisión y obligó al banderillero a un par eléctrico.

Fonseca sin citar cruzado anduvo por debajo del toro y sus tandas carecieron de orden.

El animal marcaba el tiempo a Fonseca que acabó fuera de faena dando muchos pasitos colgado de los cuartos traseros del animal, sin lograr completar tandas de mérito, al final mató de buena estocada y cayeron dos orejas fruto del tremendismo con el que tapó su desacierto.

Anodina fue la última faena de la tarde con Fonseca queriendo ligar a un manso.

El que se quedó al margen de los triunfos fue Ernesto Javier ‘El Calita’. Abrió plaza con un astado pasado de peso que dudó desde la puerta gayola y una breve vara no cambió al de Huerta.

‘El Calita’ lo obligó por bajo en tandas de tres pases por ambas manos sobresaliendo la segunda por el mando que aplicó.

Se empeñó en una larga labor con la izquierda, justificada tan sólo por algún natural de extenso trazo. El torero mantuvo siempre la zapatilla quieta, acertó en las distancias pero pecó de precavido con la diestra, erró en la duración de la faena y con los aceros.

Feo final de Ernesto Javier con un cárdeno manso bien presentado con el que poco pudo hacer, no hubo manera de provocar la embestida de la res y los fallos con el descabello no gustaron a los presentes. EFE

bi/jmrg/cpy