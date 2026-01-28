Trump abre la campaña para las elecciones intermedias en plena crisis en Mineápolis

Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este martes la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre con un mitin en el estado de Iowa, en plena crisis por el asesinato de dos manifestantes estadounidenses por parte de agentes migratorios en Mineápolis (Minesota).

En presidente aseguró durante su discurso, celebrado a las afueras de Des Moines, que ha logrado reducir considerablemente la delincuencia en Minesota al expulsar a «miles de delincuentes y criminales crueles y horribles», en referencia a inmigrantes indocumentados.

El mandatario llamó además «agitadores de izquierda» e «insurrectos a sueldo» a las personas que se han manifestado en contra de las agresivas redadas migratorias de las últimas semanas en Mineápolis, ciudad de mayoría demócrata.

Trump utilizó los mismos calificativos cuando fue brevemente interrumpido por manifestantes dentro de su propio mitin: «¿Saben que son agitadores a sueldo, verdad? En algunos casos son insurrectos a sueldo. Son unos psicópatas», dijo.

A pesar de la dureza en su mitin electoral, Trump ha rebajado el tono en las últimas horas sobre lo ocurrido en Minesota y ha prometido una investigación «honesta» sobre la muerte de Alex Pretti, ciudadano estadounidense abatido a tiros el sábado por agentes de inmigración, la segunda muerte después de la de Renée Good el 7 de enero.

También ha relevado el mando del operativo en Minesota y ha abierto canales de comunicación con las autoridades demócratas locales en busca de una «desescalada» de la situación.

Su paso por Iowa es, según la Casa Blanca, el primero de los viajes semanales dentro de Estados Unidos que el presidente pretende hacer para la campaña de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El pasado diciembre, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, adelantó que Trump tiene previsto implicarse activamente en la campaña de las elecciones de medio mandato, como si se tratara de los comicios presidenciales de 2024, en los que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

El mandatario planea además celebrar una gran Convención Republicana antes de las elecciones de medio mandato, similar a la que se organiza para la nominación del candidato presidencial.

El 3 de noviembre, los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir a 36 gobernadores y otros cargos locales.

Para Trump, se trata de unas elecciones clave que determinarán la segunda mitad de su segundo y último mandato, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

Los demócratas, por su parte, han intensificado las críticas contra la Administración de Trump por el elevado coste de la vida, incluida la vivienda y la sanidad, un asunto que ha generado malestar incluso entre sectores de la base del propio presidente, que le reprochan haber dedicado demasiado tiempo de su primer año de mandato a asuntos internacionales. EFE

