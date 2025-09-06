The Swiss voice in the world since 1935

Trump acogerá la cumbre del G20 de 2026 en uno de sus resorts en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que la cumbre de líderes del G20 de 2026 se celebrará en diciembre en el estado de Miami, Florida, en un complejo de golf propiedad de su familia. 

También confirmó que no asistirá a la próxima reunión de líderes del G20 en noviembre en Sudáfrica, donde Estados Unidos estará representado por el vicepresidente J.D. Vance. 

La cumbre de 2026 será en el complejo hotelero y club de golf Trump National Doral en Miami, informó el presidente. 

«Todos quieren que sea allí porque está justo al lado del aeropuerto, es la mejor ubicación, es hermoso, todo es hermoso», dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

Trump, que ha enfrentado señalamientos de que él y su familia se han enriquecido durante sus dos mandatos, insistió en que no obtendrá beneficios con el evento. 

«No ganaremos nada de dinero con esto. Estamos haciendo un acuerdo en el que no habrá dinero, no hay dinero en esto. Solo quiero que salga bien», aseguró.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump quiso organizar una cumbre del G7 en el mismo lugar, pero se retractó ante una ola de acusaciones de corrupción por parte de la oposición demócrata. 

La cumbre de 2020 finalmente nunca tuvo lugar debido a la pandemia de covid. 

En ese entonces Trump también abandonó un plan para invitar a Rusia pese a su suspensión del G7 debido a la anexión de Crimea. 

Pero esta vez Trump dijo que estaría abierto a que el presidente ruso Vladimir Putin asistiera al G20 en Estados Unidos el próximo año, pese a la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú lanzó en 2022. 

Y dijo que también le gustaría recibir al presidente chino Xi Jinping.

«Me encantaría (que asistieran), si quieren» dijo Trump.

La presidencia rotatoria del G20, que reúne a las economías más poderosas del mundo, recae este año en Sudáfrica. 

Trump había declarado a finales de julio que «probablemente» no asistiría a la cumbre del grupo en el país africano, al que acusa de perseguir y matar a granjeros blancos, afirmaciones rechazadas por Pretoria. 

Trump es señalado por la oposición demócrata de utilizar su regreso al poder para promover los intereses económicos de su familia en diversos sectores, desde el inmobiliario hasta las criptomonedas. 

Formalmente, el presidente estadounidense ya no participa en el negocio familiar, que ahora está gestionado principalmente por sus hijos. 

