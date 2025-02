Trump acorrala a Zelenski en la Casa Blanca y deja en vilo el acuerdo económico con Kiev

Washington, 28 feb (EFE).- El encuentro entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó este viernes sin la firma del esperado acuerdo económico entre ambos países después de un tenso enfrentamiento por parte del primero con su invitado, al que acusó de irrespetuoso y de «estar jugando con la Tercera Guerra Mundial».

Su cita en la Casa Blanca contemplaba dos comparecencias públicas. Una primera al inicio del encuentro en el Despacho Oval y una conferencia de prensa conjunta tras su reunión y el almuerzo, pero la agenda se acortó después de que Trump le recriminara haberle faltado el respeto al país y considerara que no está listo para la paz.

Era la primera vez que Zelenski llegaba a Washington desde que Trump volvió al poder el 20 de enero y el desencuentro se desató cuando les advirtió a él y al vicepresidente, J.D. Vance, en contra del cierre de acuerdos con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

«Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses», dijo Vance a Zelenski, mientras este, con el gesto serio y los brazos cruzados, intentaba responder entre los reproches de ambos.

El presidente ucraniano también había destacado a Estados Unidos que tener un océano de por medio entre su país y Rusia no les libraba de verse afectados por unos problemas que, en el futuro, dijo que Washington también iba a sentir.

«Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir», contestó Trump en un tono cada vez más alto y enojado, dejándole claro que no tiene las «cartas» adecuadas para negociar.

A Zelenski también se le reprochó no haber agradecido lo suficiente la ayuda prestada, algo que este último intentó desmentir, y en la espiral de tensión mostrada ante las cámaras le recalcó que iba a ser difícil hacer un trato «porque las actitudes deben cambiar».

El mandatario ucraniano había acudido a Washington para firmar precisamente ese acuerdo económico, por el que Ucrania iba a compartir el 50 % de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que ha generado suspicacias en Kiev.

Kiev había presentado este compromiso como una vía para financiar la reconstrucción del país tras la guerra, mientras que Trump lo había descrito como una forma de compensar los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha destinado en ayuda militar a Ucrania.

Pero Zelenski se fue de la Casa Blanca sin firmarlo, según confirmó después la Presidencia estadounidense.

«He determinado que no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones», añadió. Yo no quiero ventajas, quiero PAZ. (…) Puede volver cuando esté preparado», dijo Trump en su red Truth Social.

Zelenski había llegado a Washington después de que se hubiera rebajado la tensión entre él y el líder estadounidense. Este último le había calificado de dictador, aunque después de que el borrador del pacto avanzara se echó para atrás, puso en duda haber dicho esas palabras.

El objetivo de su visita también era persuadir a Trump para que brindara algún tipo de respaldo en materia de seguridad frente a la amenaza de una agresión por parte de Rusia, pero ese reclamo sí se presentaba perdido de antemano: el estadounidense había insistido en que le corresponde a los europeos asumirlo, y este viernes señaló también que lo primero que debía lograrse era la paz.

El viaje de Zelenski coronaba una semana en la que Trump recibió el lunes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el jueves al primer ministro británico, Keir Starmer.

Ambos subrayaron la importancia de esas garantías, pero aunque sus intercambios fueron mucho más cordiales también se fueron de vacío.

En X, el presidente ucraniano recalcó tras haber salido de la Casa Blanca sin dar declaraciones que «Ucrania necesita una paz justa y duradera» y que su país está trabajando para ello. «Gracias, Estados Unidos, por tu apoyo, gracias por esta visita», dijo conciliador pero en un momento en que este fallido viaje retrasa la expectativa de dar por terminado el conflicto. EFE

