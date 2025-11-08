Trump acude al Supremo para frenar orden que le obliga a pagar cupones alimenticios

Washington, 7 nov (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este viernes al Supremo para que decida si debe o no acatar la orden de un tribunal inferior que exigió que antes de que termine la jornada de hoy garantice los recursos para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La exigencia se hace durante el cierre de Gobierno que sigue vigente, mientras el senado continúa sin consensos para un financiamiento temporal.

La fiscal general, Pam Bondi, calificó de «activismo judicial» la decisión de un tribunal de Rhode Island que obliga a la Administración a financiar los cupones de alimentos que benefician a 42 millones de estadounidenses antes del fin de semana.

Bondi anunció en su cuenta oficial de X que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una suspensión de emergencia «a pocas horas de que expire el plazo para el cumplimiento de la orden», asegurando que el Ejecutivo no puede cumplir la orden si el Congreso no otorga los fondos suficientes. EFE

