Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego en vísperas de que expire

afp_tickers

5 minutos

Donald Trump acusó este martes a Irán de incumplir reiteradamente el alto el fuego con Estados Unidos que está a punto de expirar, en un contexto de incertidumbre sobre un eventual relanzamiento de las negociaciones, a las que Teherán aún no ha enviado una delegación.

En medio de las dudas sobre si se mantendrá la tregua más allá del miércoles, el presidente estadounidense alardeó de la «sólida posición» de su país de cara a eventuales negociaciones en Pakistán.

«Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción», declaró Trump a la cadena CNBC, pese a que Irán ha expresado reiteradamente su desconfianza hacia Washington y lo acusa de no actuar de buena fe.

Horas antes, la televisión estatal iraní indicó que «ninguna delegación» había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.

En su red social Truth Social, Trump acusó a Irán de violar el alto al fuego en «numerosas ocasiones», una recriminación que Teherán también hace a Washington.

El mandatario republicano ya acusó a Irán de disparar contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos obstruida desde el inicio del conflicto en Oriente Medio que trastocó la economía global.

Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de alto al fuego.

A principios de este mes estos dos enemigos sostuvieron un primer ciclo de diálogo en Pakistán, las conversaciones de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Este diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo como el programa nuclear de Irán y después de las negociaciones aumentaron las tensiones en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar «bajo la sombra de las amenazas» de Trump y sacará «nuevas cartas en el campo de batalla» si se reanudara la guerra.

– «No hay luz al final del túnel» –

El cese de las hostilidades trajo cierto alivio a algunos habitantes de Teherán, como Babak Samiei, quien volvió a practicar deporte y yoga tras 40 días «sin hacer nada».

Pero teme que «no se alcanzará ningún acuerdo y la guerra probablemente se reanudará», agregó.

Para otros residentes en la capital contactados por la AFP desde París, la vida ha empeorado por la opresión del Gobierno y las consecuencias de la guerra.

«Este maldito alto el fuego nos ha destrozado. No hay luz al final del túnel», dijo Saghar, de 39 años. «La situación es terrible. No conozco a nadie a mi alrededor a quien le vaya bien».

Las negociaciones tienen como objetivo alcanzar un acuerdo duradero para poner fin a la guerra que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

La tregua teóricamente terminaba el martes por la noche, pero Trump declaró a Bloomberg que será el miércoles por la noche, hora de Washington.

Trump impuso firmes condiciones para un pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su programa nuclear.

Estados Unidos e Israel afirman que ese programa fue el motivo de su ataque sobre Irán, quien defiende su derecho a enriquecer uranio con fines civiles.

El mandatario reconoció que desmantelar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán sería un «proceso largo y difícil».

En la entrevista con CNBC, Trump no dejó claro si prolongará la tregua. Y al ser consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, respondió: «No es mi elección, pero también los dañará».

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró este martes que interceptó e inspeccionó «sin incidentes» un buque sancionado, identificado por la AFP como iraní, en una zona cuya ubicación no fue divulgada.

– «No queda nada» –

En Líbano sigue en vigor un cese el fuego de 10 días acordado el viernes, pero muchos habitantes viven con el miedo a que se rompa la tregua.

Ese país se convirtió en el otro gran frente de la guerra desde que el grupo proiraní libanés Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Teherán. Al menos 2.454 personas murieron en bombardeos israelíes.

En Nabatieh, al sur del Líbano, Zainab Farran perdió a dos familiares en bombardeos israelíes, su casa fue destruida y guarda su ropa en un auto por el temor a que vuelvan los combates.

Volvió a su casa tan pronto como entró en vigor el alto al fuego y la encontró en ruinas.

«No queda nada, ni puertas, ni muebles», dijo la mujer de 51 años, mientras caminaba sobre los escombros de su sala y cocina carbonizadas.

Israel y Líbano -que no tienen relaciones diplomáticas- celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington el jueves, informó a la AFP un funcionario del Departamento de Estado.

burs-jfx/arm-erl/dbh-an/dbh