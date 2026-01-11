Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

Redacción Internacional, 11 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado «viviendo durante años» gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de «servicios de seguridad» para los «dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)».

«PERO YA NO MÁS!», espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que «la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU», y Venezuela ahora cuenta con el ejército «más poderoso» del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Así, «¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!»: «¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde», añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto. EFE

