Trump afirma que hubo cambio de régimen en Irán y niega que fuera uno de sus objetivos

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Washington, 31 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en el Despacho Oval que su operación militar ‘Furia Épica’ logró un «cambio de régimen» en Irán y resaltó que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear.

«Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen», dijo Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes «mucho más razonable, mucho menos radicalizado».

El mandatario resaltó que un cambio de régimen no era parte de sus metas.

Posteriormente, el republicano destacó su percepción de que estos cambios han transformado la dinámica política en el país y han reducido los riesgos asociados con su programa nuclear.

Al ser consultado sobre el estado actual de la guerra en Irán, Trump dijo que «se ha alcanzado la meta» y que en dos o tres semanas espera que se dé una retirada.

Además, el estadounidense advirtió que países como China y Francia deberán hacerse cargo de la seguridad del estrecho de Ormuz para el tránsito de su petróleo, porque a su criterio este ya no será asunto de Estados Unidos.

El mandatario ofreció comentarios ambiguos sobre el estado real del conflicto al asegurar primero que han acabado con las capacidades militares de Teherán y luego decir que antes de retirarse necesita «eliminar absolutamente todo lo que tienen».

Sobre un posible acuerdo con Irán, Trump detalló que esto «ya no sera importante» si completan sus objetivos antes de que suceda. EFE

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